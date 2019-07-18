2019-07-18T09:18:11+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в перевернувшейся у городского пляжа машине в Челябинске

Водитель не справился с управлением
Лидия ПЕСКОВА
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Трое человек с ушибами в больнице.Трое человек с ушибами в больнице.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Все случилось в восьмом часу утра в четверг, 18 июля. На улице Худякова, в районе городского пляжа, перевернулась Lada Priora, сообщает городское ГИБДД.

В момент аварии в машине находились четыре человека. Уже спустя 16 минут к ним подъехала скорая помощь. Троих пострадавших пришлось везти в больницу. У 42-летнего водителя и его 55-летнего пассажира диагностировали ушибы грудной клетки. У 33-летнего пассажира сотрясение мозга. Еще один пострадавший мужчина 34-х лет получил ушиб плеча, однако ехать в больницу он отказался.

Обстоятельства ДТП устанавливают.

Вероятно, водитель не справился с управлением.

Другие автомобили, находившиеся на дороге, не пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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