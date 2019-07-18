Химчистка из Магнитогорска оказалась опасной для жителей и природы
В Магнитогорске проверили деятельность компании «ХимТек», которая стирает текстиль и чистит спецодежду, загрязненную нефтепродуктами. Выяснилось, что отходы чистящего производства могут нанести вред природе и местным жителям, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
— Организация не встала на особый государственный учет и не разработала программу производственного экологического контроля, хотя отходы ее производства имеют III класс опасности, — говорят в прокуратуре.
Также химчистка не смогла обеспечить безопасные условия хранения своих отходов. Они плескались в открытых металлических баках и иногда проливались на землю во время дождиков и ветров.
Руководитель «ХимТека» получил представление устранить нарушения. Саму компанию оштрафуют за нарушение экологических и санитарно-эпидемиологических требований.
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ИСТОЧНИК KP.RU