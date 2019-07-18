2019-07-18T16:08:17+03:00
Общество

«Яндекс» и Google не смогли определить, за какой клуб болеют большинство жителей Южного Урала

«Спартак» и «Зенит» лидируют в разных поисковых системах
Лидия ПЕСКОВА
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Челябинцы любят футбол, а какую команду больше - неважно.Челябинцы любят футбол, а какую команду больше - неважно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Яндекс» и Google подсчитали запросы, которые делают южноуральцы по теме футбола. Цель у экспертов была глобальная: понять, за какую команду болеет большинство жителей региона. Но понять это наверняка не удалось, сообщает газета «Южноуральская панорама».

Так, у «Яндекса» получилось, что на Южном Урале чаще всего интересуются голами московского «Спартака». И на первый взгляд, это неудивительно, ведь в середине нулевых в столице Южного Урала был ФК «Спартак», дочерняя команда столичных «красно-белых». Правда, в 2006 году команда переехала в Нижний Новгород.

Если посмотреть данные Google Trends, то выходит, что южноуральцы чаще всего интересуются питерским «Зенитом». Кстати, нынешний ФК «Челябинск», который выступает во втором дивизионе ПФЛ в группе «Урал-Приволжье», в свое время носил название «Зенит», а его болельщики как раз поддерживали тезку из Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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