С пешеходной Кировки все-таки уберут нескромную рекламу спа-салона
Челябинское УФАС России готовит иск в суд о запрете рекламы на доме по ул. Кирова, 139. Здание является памятником культурного наследия, а современные бизнесмены украсили его фасад неприличной рекламой спа-салона, сообщает пресс-служба ведомства.
По мнению краеведов, реклама салона в проемах окон значительно изменяет внешний вид объекта, нарушая его неизменность. Такой же позиции придерживается и Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области: реклама искажает облик и нарушает сохранность исторического здания.
За отказ убрать вывески добровольно хозяина заведения могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч рублей. А иск в суд должен ускорить очистку здания от рекламы.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU