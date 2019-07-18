С пешеходной Кировки все-таки уберут нескромную рекламу спа-салона

18 Июль 18:04 2019-07-18T18:04:05+03:00

Многих челябинцев смущает даже не то, что реклама искажает красоты старого здания, а ее содержание. Фото: пресс-служба УФАС.

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Челябинское УФАС России готовит иск в суд о запрете рекламы на доме по ул. Кирова, 139. Здание является памятником культурного наследия, а современные бизнесмены украсили его фасад неприличной рекламой спа-салона, сообщает пресс-служба ведомства.

По мнению краеведов, реклама салона в проемах окон значительно изменяет внешний вид объекта, нарушая его неизменность. Такой же позиции придерживается и Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской области: реклама искажает облик и нарушает сохранность исторического здания.

За отказ убрать вывески добровольно хозяина заведения могут оштрафовать на сумму до 20 тысяч рублей. А иск в суд должен ускорить очистку здания от рекламы.

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