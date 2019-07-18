2019-07-18T19:11:13+03:00
Общество

Когда в Оперном театре Челябинска восстановят ступени

Реконструкция в полном разгаре
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Оперный скоро преобразится. Фото: соцсети.Оперный скоро преобразится. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Челябинский оперный театр лишился каменных ступеней. В театре полным ходом идет ремонт, но все работы должны быть закончены к 31 октября, сообщает министерство культуры Челябинской области.

Времени на реконструкцию не так уж много. Но ремонт проводит специализированная компания из Екатеринбурга, у которой есть лицензия Минкульта России, позволяющая работать на объектах культурного наследия. Каждый этап работ идет под строгим контролем профессионалов.

Напомним, Оперный театр приводят в порядок к саммитам ШОС и БРИКС — они должны состояться в Челябинске уже в следующем году.

Всего из бюджета Челябинской области на реконструкцию будет потрачено более 64 миллионов рублей. Причем, большая часть этих средств — 34 миллиона рублей — будет потрачена на замену крыльца и облицовку цоколя гранитом.

Помимо этого в театре отремонтируют крышу, освежат фасад и отреставрируют гипсовые фигуры на портике здания.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С рекламой скандального спа-салона для взрослых в центре Челябинска наконец начали борьбу
Грузовик с холодильниками для пива влетел в фуру на трассе в Челябинской области
На Южном Урале прокуратура проверила стройплощадку, где на башенном кране играли дети
Пятилетняя девочка выжила после сильнейшего удара током в Челябинской области
Полицейский поймал ребенка, которого пьяный отец кинул на асфальт в Челябинске
Еще один ребенок утонул на озере в Челябинской области
Вооруженный ножом разгуливал возле базы ОМОН в Челябинске
Боксеры устроят драку в центре Челябинска
После рейдов по теплицам и рынкам Челябинской области полиция возбудила сотни дел
Из-за празднования Дня металлурга в Челябинске перекроют улицы
Дело сына депутата, который сбил насмерть двух человек в Челябинской области, передали в спецотдел
Вооруженный ножом налетчик напал на женщину возле больницы в Копейске
Чтобы не платить по долгам, жительница Челябинска семь раз меняла имя
Песков: Владимир Путин не поедет к рухнувшему дому в Магнитогорске
В Челябинске ребенок упал в яму, которую вырыли для замены труб и бросили