Когда в Оперном театре Челябинска восстановят ступени

18 Июль 19:07 2019-07-18T19:11:13+03:00

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Челябинский оперный театр лишился каменных ступеней. В театре полным ходом идет ремонт, но все работы должны быть закончены к 31 октября, сообщает министерство культуры Челябинской области.

Времени на реконструкцию не так уж много. Но ремонт проводит специализированная компания из Екатеринбурга, у которой есть лицензия Минкульта России, позволяющая работать на объектах культурного наследия. Каждый этап работ идет под строгим контролем профессионалов.

Напомним, Оперный театр приводят в порядок к саммитам ШОС и БРИКС — они должны состояться в Челябинске уже в следующем году.

Всего из бюджета Челябинской области на реконструкцию будет потрачено более 64 миллионов рублей. Причем, большая часть этих средств — 34 миллиона рублей — будет потрачена на замену крыльца и облицовку цоколя гранитом.

Помимо этого в театре отремонтируют крышу, освежат фасад и отреставрируют гипсовые фигуры на портике здания.

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ИСТОЧНИК KP.RU