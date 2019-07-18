2019-07-18T20:22:03+03:00
Общество

В Курганской области коммунальщиков заставят экономить народные деньги

И сокращать расходы на управленческий аппарат
Лидия ПЕСКОВА
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Цифры в квитанциях круглые, но все деньги комунальщики потом потратят на дом.Цифры в квитанциях круглые, но все деньги комунальщики потом потратят на дом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коммунальные платежи съедают весомую часть зарплаты. Но не все народные деньги уходят на текущий ремонт и на содержание жилых домов. Львиную часть «съедает» зарплата сотрудников управляющих компаний. В Зауралье коммунальщиков призывают сокращать штаты и экономить деньги жильцов, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Государственная жилищная инспекция региона предлагает создать областную Ассоциацию управляющих организаций. Она возьмет на себя часть бюрократических забот и разгрузит маленькие «управляйки». Это позволит экономить деньги, которые тратятся на зарплату управленцев и найм спецтехники.

— Ассоциация также сможет консультировать управляющие компании по юридическим, экономическим, финансовым и бухгалтерским вопросам, — заявил начальник Государственной жилищной инспекции Владимир Чупахин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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