В Курганской области коммунальщиков заставят экономить народные деньги

18 Июль 20:22 2019-07-18T20:22:03+03:00

Цифры в квитанциях круглые, но все деньги комунальщики потом потратят на дом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

И сокращать расходы на управленческий аппарат

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Коммунальные платежи съедают весомую часть зарплаты. Но не все народные деньги уходят на текущий ремонт и на содержание жилых домов. Львиную часть «съедает» зарплата сотрудников управляющих компаний. В Зауралье коммунальщиков призывают сокращать штаты и экономить деньги жильцов, сообщает пресс-служба правительства Курганской области.

Государственная жилищная инспекция региона предлагает создать областную Ассоциацию управляющих организаций. Она возьмет на себя часть бюрократических забот и разгрузит маленькие «управляйки». Это позволит экономить деньги, которые тратятся на зарплату управленцев и найм спецтехники.

— Ассоциация также сможет консультировать управляющие компании по юридическим, экономическим, финансовым и бухгалтерским вопросам, — заявил начальник Государственной жилищной инспекции Владимир Чупахин.

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ИСТОЧНИК KP.RU