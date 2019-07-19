Семья металлургов трудится на заводе в Челябинске уже 333 года

19 Июль 12:18 2019-07-19T12:37:33+03:00

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21 июля — день работников «огненной профессии». Широко отмечать День металлурга на Южном Урале начали уже сегодня, в пятницу 19 июля. Награды, премии, торжественные слова. На Челябинском трубопрокатном заводе с утра наградили почти 900 отличившихся сотрудников.

В конце церемонии на сцену пригласили трудовую династию Мелентьевых. На заводе сейчас работает уже третье поколение семьи. Общий трудовой стаж — 333 года. Слесари-ремонтники, сталевары, термисты, электромонтеры, слесари по контрольно-измерительным приборам, контролеры-инспекторы…

— В 1957 году первым на заводе начал трудиться мой отец Михаил Мелентьев. 20-летним парнишкой тогда пришел работать мартеновский цех. Его трудовой стаж 46 лет. Я пошел по стопам отца, но только по другой линии — работаю в инженерном цехе. Здесь же на заводе трудятся мой брат, жена, сын. Все на разных участках. Если собрать всю родню, то получается 14 человек. У нас на заводе много трудовых династий, но мы пока самые возрастные, — улыбается Сергей Мелентьев.

ИСТОЧНИК KP.RU