Бесправника на мотоцикле сбили насмерть в Челябинской области
Поздним вечером 18 июля в Златоусте случилась смертельная авария. Молодой парень на спортивном мотоцикле залетел под легковушку. Байкер погиб. Ему было 24 года.
О силе удара можно судить по фото с места ДТП. Столкновение случилось возле входа в нежилое помещение на первом этаже многоэтажки. Крыльцо залито топливом мотоцикла вперемешку с кровью водителя. Рядом стоит покореженная «двенадцатая».
— Водитель ВАЗа поворачивал направо и сбил мотоциклиста. У погибшего не было водительских прав, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU