Бесправника на мотоцикле сбили насмерть в Челябинской области

19 Июль 12:52 2019-07-19T12:52:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Поздним вечером 18 июля в Златоусте случилась смертельная авария. Молодой парень на спортивном мотоцикле залетел под легковушку. Байкер погиб. Ему было 24 года.

О силе удара можно судить по фото с места ДТП. Столкновение случилось возле входа в нежилое помещение на первом этаже многоэтажки. Крыльцо залито топливом мотоцикла вперемешку с кровью водителя. Рядом стоит покореженная «двенадцатая».

— Водитель ВАЗа поворачивал направо и сбил мотоциклиста. У погибшего не было водительских прав, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU