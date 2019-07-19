2019-07-19T12:52:08+03:00
Происшествия

Бесправника на мотоцикле сбили насмерть в Челябинской области

Парню было 24 года
Андрей АБРАМОВ
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Фото: УГИБДД по Челябинской областиФото: УГИБДД по Челябинской области
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Поздним вечером 18 июля в Златоусте случилась смертельная авария. Молодой парень на спортивном мотоцикле залетел под легковушку. Байкер погиб. Ему было 24 года.

О силе удара можно судить по фото с места ДТП. Столкновение случилось возле входа в нежилое помещение на первом этаже многоэтажки. Крыльцо залито топливом мотоцикла вперемешку с кровью водителя. Рядом стоит покореженная «двенадцатая».

— Водитель ВАЗа поворачивал направо и сбил мотоциклиста. У погибшего не было водительских прав, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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