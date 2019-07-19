«Гроссмейстеры» в колониях Челябинской области сыграли в шахматы по видеосвязи

19 Июль 14:36 2019-07-19T14:36:27+03:00

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В исправительных колониях Челябинской области поощряют интеллектуальные занятия осужденных. Да и сами зэки не прочь поиграть в шахматы. Турниры по ним проводят каждый месяц. В России прошла акция массовой игры в шахматы, к которой присоединились южноуральские арестанты.

— 18 июля одновременные шахматные поединки между собой провели осужденные 22 исправительных учреждений. Участие в соревнованиях приняли самые сильные шахматисты, которые определялись по результатам турниров в каждой колонии, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

Чтобы не тратить ресурсы на перевозку арестантов, игры провели новаторским способом — по видеосвязи. А чтобы все было честно — за игрой следили судьи из числа сотрудников.

— На бумаге фиксировался каждый ход. В среднем партии длились сорок минут. Так, в игре между ИК-8 и ИК-15 в упорной борьбе победу одержал осужденный исправительной колонии №15. К Общероссийской акции присоединились и женские колонии. Игра прошла в аналогичном формате. За 23 хода осужденная из ИК-5 оказалась сильнее оппонентки из ИК-4, — добавили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU