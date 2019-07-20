2019-07-20T07:45:26+03:00
Происшествия

В Миассе пропала школьница, прилетевшая к отцу из Красноярска

Девочку разыскивают третьи сутки
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Школьница взяла с собой мобильный телефон и рюкзак из ткани Фото: соцсетиШкольница взяла с собой мобильный телефон и рюкзак из ткани Фото: соцсети
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Последний раз 16-летнюю Полину Ястребцеву видели 17 июля. Девочка гостила на каникулах у отца в Миассе. На Южный Урал она прилетела в начале июля вместе с братом из Красноярского края. Там дети живут с мамой.

В среду папа с сыном уехали на дачу в Еланчик, а Полина не захотела и осталась. Днем отец звонил дочери - все было в порядке. Однако вечером девочка ушла из дома и перестала выходить на связь.

Родные не представляют, где она может находиться.

По их словам, друзей и подруг у Полины в Миассе нет. Школьница взяла с собой мобильный телефон и рюкзак из ткани. Вероятно, что она ушла из дома в светлой рубашке, бриджах и кроссовках черного цвета.

Поисками девочки уже занимаются полицейские. Всех, кто видел Полину или знает о ее месте нахождения, просят позвонить в отдел полиции в Миассе: 8-908-077-07-66.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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