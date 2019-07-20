Грозы и шквалистый ветер накроют Южный Урал
В Челябинской области снова портится погода. По данным синоптиков в выходные дни, 20-21 июля в Челябинской области ожидается сильные грозы, дожди с градом и усиление ветра до 27 м/с.
В субботу, 20 июля на юге региона прогнозируется аномальная жара. Воздух нагреется до 38 градусов. Возможно увеличение числа ДТП, связанных с повреждением асфальтового покрытия. У южноуральцев, страдающих гипертонической болезнью, может случится обострение.
— При усилении ветра и осадках в виде града рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер или град застали вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами и деревьям, — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU