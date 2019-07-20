«Отмечал День металлурга»: в Челябинской области погиб рабочий

20 Июль 15:16 2019-07-20T15:16:39+03:00

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Трагедия произошла вечером 19 июля в Усть-Катаве. После рабочей смены сотрудники одного из цехов местного вагоностроительного завода решили отметить День металлурга на берегу реки. Компания не сразу заметила, как один из заводчан ушел купаться и не вернулся.

Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы происшествия.

По их словам, сначала перепуганные мужики пытались искать коллегу самостоятельно. Но потом все же вызвали спасателей. Некоторые до последнего не верили, что произошла трагедия. Вещи пропавшего лежали на берегу и друзья думали, что он просто куда-то отлучился.

Прибывшие на место ЧП спасатели Усть-Катавского ПСО «прочесали» дно кошкой. Через час тело утонувшего рабочего подняли со дна реки. Погибшему было 45 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU