2019-07-20T15:16:39+03:00
Происшествия

«Отмечал День металлурга»: в Челябинской области погиб рабочий

Мужчина не вернулся домой после «корпоратива»
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Спасатели прочесывали дно с помощью кошки Фото: "Усть-катавская неделя"Спасатели прочесывали дно с помощью кошки Фото: "Усть-катавская неделя"
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Трагедия произошла вечером 19 июля в Усть-Катаве. После рабочей смены сотрудники одного из цехов местного вагоностроительного завода решили отметить День металлурга на берегу реки. Компания не сразу заметила, как один из заводчан ушел купаться и не вернулся.

Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы происшествия.

По их словам, сначала перепуганные мужики пытались искать коллегу самостоятельно. Но потом все же вызвали спасателей. Некоторые до последнего не верили, что произошла трагедия. Вещи пропавшего лежали на берегу и друзья думали, что он просто куда-то отлучился.

Прибывшие на место ЧП спасатели Усть-Катавского ПСО «прочесали» дно кошкой. Через час тело утонувшего рабочего подняли со дна реки. Погибшему было 45 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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