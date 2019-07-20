Южноуральцы сообщают о гигантской пробке на трассе М5

20 Июль 16:29 2019-07-20T19:24:45+03:00

Машины выстроились в колонну на участке дороги "МИасс-Чебаркуль" Фото: vk.com "Инцидент Чебаркуль"

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На федеральной трассе М-5 километровая пробка. Сотни автомобилей выстроились в колонну на участке дороги Чебаркуль-Миасс. Об этом в социальных сетях сообщают южноуральцы.

— Очень большая пробка по дороге из Миасса в Чебаркуль. На трассе произошло сразу несколько аварий. Будьте осторожны! — пишут пользователи социальных сетей.

ГУ МЧС по Челябинской области накануне предупреждало о вероятности ДТП, связанных с повреждением дорожного полотна. Из-за аномальной жары асфальт, буквально, плавится под колесами.

Между тем, дорожники информацию о километровой пробке на трассе М5 не подтверждают.

— Пробок и заторов на участке дороги Чебаркуль-Миасс в указанное очевидцами время не фиксировалось, — сообщили корреспонденту «КП-Челябинск» в единой диспетчерской службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».

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ИСТОЧНИК KP.RU