Южноуральцы сообщают о гигантской пробке на трассе М5
На федеральной трассе М-5 километровая пробка. Сотни автомобилей выстроились в колонну на участке дороги Чебаркуль-Миасс. Об этом в социальных сетях сообщают южноуральцы.
— Очень большая пробка по дороге из Миасса в Чебаркуль. На трассе произошло сразу несколько аварий. Будьте осторожны! — пишут пользователи социальных сетей.
ГУ МЧС по Челябинской области накануне предупреждало о вероятности ДТП, связанных с повреждением дорожного полотна. Из-за аномальной жары асфальт, буквально, плавится под колесами.
Между тем, дорожники информацию о километровой пробке на трассе М5 не подтверждают.
— Пробок и заторов на участке дороги Чебаркуль-Миасс в указанное очевидцами время не фиксировалось, — сообщили корреспонденту «КП-Челябинск» в единой диспетчерской службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
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ИСТОЧНИК KP.RU