В Челябинске на площади Революции открылся скейт-парк

20 Июль 19:52 2019-07-20T19:52:59+03:00

Он будет работать ежедневно до 31 августа

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Челябинские экстремалы уже побывали на центральной площади города и успели опробовать новые фигуры для трюков. Сегодня, 19 июля здесь официально открылся скейт-парк.

На площадке в 2 тысячи квадратных метров разместились рампы, разгонки, перила, пирамиды и ступеньки. По периметру парка установлено защитное ограждение.

Оттачивать свое мастерство на новых фигурах будут не только опытные райдеры и скейтеры. Покататься на скейтах и велосипедах сюда могут прийти, и новички, и даже маленькие дети с родителями.

— Скейт-парк будет работать ежедневно до конца лета. А уже завтра, 21 июля здесь пройдут соревнования по скейтбордингу и велосипедному мотокроссу, - сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU