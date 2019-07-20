В Челябинске на площади Революции открылся скейт-парк
Челябинские экстремалы уже побывали на центральной площади города и успели опробовать новые фигуры для трюков. Сегодня, 19 июля здесь официально открылся скейт-парк.
На площадке в 2 тысячи квадратных метров разместились рампы, разгонки, перила, пирамиды и ступеньки. По периметру парка установлено защитное ограждение.
Оттачивать свое мастерство на новых фигурах будут не только опытные райдеры и скейтеры. Покататься на скейтах и велосипедах сюда могут прийти, и новички, и даже маленькие дети с родителями.
— Скейт-парк будет работать ежедневно до конца лета. А уже завтра, 21 июля здесь пройдут соревнования по скейтбордингу и велосипедному мотокроссу, - сообщает пресс-служба администрации Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU