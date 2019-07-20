В южноуральца ударила молния на праздновании Дня города
ЧП произошло вечером 20 июля в Верхнем Уфалее Челябинской области.
Уфалейцы собрались на главной площади отметить День рождения родного города. Но вскоре в сценарий праздника вмешалась погода. Небо неожиданно потемнело, подул сильный ветер, началась гроза. Молния ударила в дерево на площади. Мужчина, который стоял неподалеку, упал, как подкошенный. Об этом в социальных сетях рассказывают очевидцы. По их словам к нему подбежали врачи «скорой помощи».
— Мужчина живой. Его увезли в больницу, — пишут участники группы во «ВКонтакте» «Верхний Уфалей».
Между тем организаторы мероприятия остановили торжество. На официальном городском сайте появилось сообщение: «Уважаемые уфалейцы, в связи с экстремальными погодными условиями празднование Дня Города приостановлено. На главной сцене проводится проверка оборудования».
Позже, когда тучи над городом развеялись концертную программу все же возобновили. О состоянии пострадавшего от молнии мужчины пока ничего не сообщается.
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