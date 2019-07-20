2019-07-20T21:02:01+03:00
Происшествия

В южноуральца ударила молния на праздновании Дня города

Мужчину увезли на «скорой» в больницу
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Праздник испортила гроза и сильный ветер Фото: vk.com "Новости Верхнего Уфалея"Праздник испортила гроза и сильный ветер Фото: vk.com "Новости Верхнего Уфалея"
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ЧП произошло вечером 20 июля в Верхнем Уфалее Челябинской области.

Уфалейцы собрались на главной площади отметить День рождения родного города. Но вскоре в сценарий праздника вмешалась погода. Небо неожиданно потемнело, подул сильный ветер, началась гроза. Молния ударила в дерево на площади. Мужчина, который стоял неподалеку, упал, как подкошенный. Об этом в социальных сетях рассказывают очевидцы. По их словам к нему подбежали врачи «скорой помощи».

— Мужчина живой. Его увезли в больницу, — пишут участники группы во «ВКонтакте» «Верхний Уфалей».

Между тем организаторы мероприятия остановили торжество. На официальном городском сайте появилось сообщение: «Уважаемые уфалейцы, в связи с экстремальными погодными условиями празднование Дня Города приостановлено. На главной сцене проводится проверка оборудования».

Позже, когда тучи над городом развеялись концертную программу все же возобновили. О состоянии пострадавшего от молнии мужчины пока ничего не сообщается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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