2019-07-21T09:46:10+03:00
Общество

«Настоящий подарок всем жителям Челябинска!»: Алексей Текслер и предприятия заключили соглашение о снижении выбросов

Документ подписали накануне Дня металлургов
Ирина КАРЕЛИНА
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Алексей Текслер и ПАО «Мечел» подписали соглашение о снижении выбросов. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.Алексей Текслер и ПАО «Мечел» подписали соглашение о снижении выбросов. Фото: пресс-служба правительства Челябинской области.
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20 июля глава региона Алексей Текслер и руководство ПАО «Мечел» подписали соглашение о снижении объема выбросов на предприятии, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

— Жить и дышать в Челябинске станет намного лучше! Это большой подарок для всех жителей города! — подчеркнул Алексей Текслер.

Отметим, что недавно такое соглашение подписали и с «ММК». Оно предполагает существенное снижение объема выбросов и исполнение обязательств закона о квотировании выбросов, который 17 июля приняла Госдума. В жилых кварталах замерят уровень загрязнения воздуха. Исходя из этих данных для каждого предприятия рассчитают квоты выбросов.

В рамках нацпроекта «Экология» в течение пяти лет в Челябинской области выбросы должны быть снижены в среднем на 20%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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