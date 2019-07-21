2019-07-21T16:56:19+03:00
Общество

Жители Челябинской области жалуются на запах пластика в воздухе

Копейчане обратились в Минэкологии
Андрей СОКОЛОВ
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Черная дымка над Копейском вечером 20 июля. Кадр из видео Андрея Хотиенкова.Черная дымка над Копейском вечером 20 июля. Кадр из видео Андрея Хотиенкова.
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Вечером 20 июля жители Копейска почувствовали неприятный запах. Город накрыл смог. Горожане забили тревогу: кто-то написал в Минэкологии Челябинской области и управление Росприроднадзора, кто-то — в инстаграм главы региона, кто-то — в соцсети.

— Очень сильно пахнет пластиком! — жалуются копейчане в группе VK.

Они считают, что в черной дымке, повисшей над городом, виноват один из местных заводов. И спорят, где грязнее: в Челябинске или Копейске.

Напомним, на днях глава региона Алексей Текслер и руководство двух заводов подписали соглашение о снижении объема выбросов. В рамках нацпроекта «Экология» в течение пяти лет в Челябинской области выбросы должны быть снижены в среднем на 20%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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