«Забыли про Кемерово?!» Пациенты детской больницы Магнитогорска оказались заперты во время пожарной тревоги

СЕГОДНЯ 04:03 2019-07-22T04:03:06+03:00

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В воскресенье, 21 июля, пациенты инфекционного отделения детской больницы №3 Магнитогорска не на шутку перепугались. Представьте: заголосила пожарная сигнализация. Мамы, что лежат в палатах вместе с малышами, бросились к дверям, а они заперты снаружи. Учебная тревога? Ошибка противопожарной системы? А вдруг настоящий пожар?

— Я хотела узнать, что случилось, но не смогла открыть дверь. Оказалось, что ее закрывают на щеколду с другой стороны. Какой «умный» человек это придумал?! Окна забиты, двойная решетка! А как же пожарная безопасность? Хотелось бы, чтобы контролирующие службы обратили на это внимание. Просто уже все забыли, что было в Кемерово, когда детей закрыли в кино! — написала Анастасия Смирнова в группе «ВКонтакте».

На окнах — решетки. Фото: vk.com/magnitkacity

Оказалось, что пожарная сигнализация сработала из-за грозы. Но бывают разные ситуации...

— Лежали там же. Ночью у ребенка поднялась высокая температура. Дверь так же была закрыта со стороны коридора. До медсестры еле достучалась. Она спала в комнате в конце коридора, — рассказала Оксана Асташова.

— И моего ребенка закрывали. Я все засняла на видео. Предлагаю на главврача в прокуратуру жаловаться! — написала Анна Королева

Пациентов в палатах закрывает медперсонал по приказу главврача. И на то есть причины.

— Почитайте правила нахождения в инфекционном отделении. Никаких хождений по коридорам! Но взрослым плевать на это. Ходят, где им вздумается, бегают курить или к родственникам. Вот, чтобы не делились своими болячками, вас и закрывают.

Я с детьми три раза лежала в инфекционке. Приезжали с одной болячкой, а уезжали с другой. И видела, как персонал воевал с такими мамашками, которые шлялись по коридорам, — прокомментировала пост Олеся Корчагина.

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ИСТОЧНИК KP.RU