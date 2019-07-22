2019-07-22T04:03:06+03:00
Общество

«Забыли про Кемерово?!» Пациенты детской больницы Магнитогорска оказались заперты во время пожарной тревоги

Палаты закрывают на щеколду снаружи
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Палаты закрываются снаружи. Фото: vk.com/magnitkacityПалаты закрываются снаружи. Фото: vk.com/magnitkacity
Изменить размер текста:

В воскресенье, 21 июля, пациенты инфекционного отделения детской больницы №3 Магнитогорска не на шутку перепугались. Представьте: заголосила пожарная сигнализация. Мамы, что лежат в палатах вместе с малышами, бросились к дверям, а они заперты снаружи. Учебная тревога? Ошибка противопожарной системы? А вдруг настоящий пожар?

— Я хотела узнать, что случилось, но не смогла открыть дверь. Оказалось, что ее закрывают на щеколду с другой стороны. Какой «умный» человек это придумал?! Окна забиты, двойная решетка! А как же пожарная безопасность? Хотелось бы, чтобы контролирующие службы обратили на это внимание. Просто уже все забыли, что было в Кемерово, когда детей закрыли в кино! — написала Анастасия Смирнова в группе «ВКонтакте».

На окнах — решетки. Фото: vk.com/magnitkacity

На окнах — решетки. Фото: vk.com/magnitkacity

Оказалось, что пожарная сигнализация сработала из-за грозы. Но бывают разные ситуации...

— Лежали там же. Ночью у ребенка поднялась высокая температура. Дверь так же была закрыта со стороны коридора. До медсестры еле достучалась. Она спала в комнате в конце коридора, — рассказала Оксана Асташова.

— И моего ребенка закрывали. Я все засняла на видео. Предлагаю на главврача в прокуратуру жаловаться! — написала Анна Королева

Пациентов в палатах закрывает медперсонал по приказу главврача. И на то есть причины.

— Почитайте правила нахождения в инфекционном отделении. Никаких хождений по коридорам! Но взрослым плевать на это. Ходят, где им вздумается, бегают курить или к родственникам. Вот, чтобы не делились своими болячками, вас и закрывают.

Я с детьми три раза лежала в инфекционке. Приезжали с одной болячкой, а уезжали с другой. И видела, как персонал воевал с такими мамашками, которые шлялись по коридорам, — прокомментировала пост Олеся Корчагина.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ответственную за долгий ремонт переходов в центре Челябинска могут уволить до конца дня
Авиакомпания «Победа» с октября запускает рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург
Президент провел встречу с Алексеем Текслером
У мэра Натальи Котовой появился новый заместитель
Пожарные спасли котенка, застрявшего в окне многоэтажки в Челябинске
«Уехал с остановки в сторону вокзала»: в Челябинской области пропал 13-летний подросток
Челябинский урбанист раскритиковал громкоговорители на водоемах, рассказывающие об утопленниках
«Привели к прилавку с конфетами и оставили»: в Челябинской области нашли трехлетнего ребенка
В больнице не оказалось противоядия: житель Челябинской области умер от укуса змеи
Две легковушки, «Газель» и фура столкнулись в Челябинской области
В Челябинске бизнесмену велели снести его «Фруктов рай»
«И все молчат!?» В Челябинске пассажиры маршруток курят и пьют прямо в салоне
Жители Челябинской области жалуются на запах пластика в воздухе
На «диких» пляжах Челябинска зазвучат системы оповещения
Жители Челябинской области сняли на видео смерч
Вместо асфальта — матрас: как в Челябинске латают дорожные ямы
Студент нашел чужую банковскую карту и устроил шоппинг в Зауралье
«Символизируют болото»: жители Челябинска раскритиковали бронзовых лягушек за 820 тысяч рублей, украсивших берег Миасса
Челябинск будет поставлять шведские столы в отели и рстораны СНГ
Жителю Челябинска, возвращавшемуся из отпуска в Анталии, стало плохо в самолете
Лягушки играют джаз на берегу реки Миасс в Челябинске
«Настоящий подарок всем жителям Челябинска!»: Алексей Текслер и предприятия заключили соглашение о снижении выбросов
На Челябинскую область обрушатся град и грозы
В южноуральца ударила молния на праздновании Дня города
В Челябинске на площади Революции открылся скейт-парк
В Зауралье брошенный с балкона окурок упал в коляску с грудным ребенком
Вооруженный ножом мужчина в камуфляже нападал на прохожих в Челябинске
Южноуральцы сообщают о гигантской пробке на трассе М5