2019-07-22T05:40:44+03:00
Происшествия

«Уехал с остановки в сторону вокзала»: в Челябинской области пропал 13-летний подросток

Мальчик нуждается в медицинской помощи
Валентина ВАГАНОВА
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Если вы видели этого мальчика, позвоните по указанным номерам. Фото: Легион-СПАСЕсли вы видели этого мальчика, позвоните по указанным номерам. Фото: Легион-СПАС
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В Магнитогорске пятый день ищут 13-летнего Сергея Михайловского. Мальчик пропал в четверг, 18 июля. Жители видели, как он сел в трамвай №24 на остановке у торгового центра «Семейный парк» и поехал в сторону вокзала. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Сергея ищут родственники, полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда «Легион-СПАС». Они распространили ориентировки в соцсетях.

— Может находиться в торговых центрах Магнитогорска. Нуждается в медицинской помощи, — написали поисковики.

Приметы: рост 151 см, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Между бровями небольшой шрам.

Был в черных шортах, оранжевой футболке с автомобилем и пальмой, синей бейсболке с надписью «Казачий дозор» и кроссовках с синей сеточкой.

Если вы видели Сергея, знаете где он находится, позвоните по номерам: 8-908-053-31-26 Мария, 8-909-097-72-60 Раис или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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