Авиакомпания «Победа» с октября запускает рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург

СЕГОДНЯ 07:40 2019-07-22T07:42:48+03:00

Билеты уже в продаже. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Южноуральцы скоро смогут сэкономить на полетах в культурную столицу России. С октября низкобюджетная авиакомпания «Победа» открывает рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург.

Билеты на зимнее расписание полетов, с 27 октября 2019 года до 28 марта 2020 года, уже в продаже. Рейсы будут выполняться ежедневно.

— Стоимость билета в одну сторону начинается от 3 100 рублей в базовом тарифе без учета багажа и дополнительных опций, — рассказали в пресс-службе Челябинского аэропорта.

Уточнить расписание, цены, условия перевозки багажа и ручной клади можно на сайте авиаперевозчика.

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ИСТОЧНИК KP.RU