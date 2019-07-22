2019-07-22T10:44:54+03:00
Происшествия

Крупный пожар на Северо-Западе в Челябинске: МЧС стягивает силы в элитный поселок

Огонь тушат 30 человек и семь машин
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Пожар начался в 11 часов. Фото: группа «Регион-74 | Челябинск» во ВКонтактеПожар начался в 11 часов. Фото: группа «Регион-74 | Челябинск» во ВКонтакте
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 июля, челябинцы заметили столб черного дыма со стороны поселка Тарасовка. Здесь живут челябинские политики и бизнесмены. По словам очевидцев, в сторону элитного поселка помчались сразу несколько пожарных машин с сиренами. Очевидно, что пожар серьезный.

Дым видно за километры. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск»

Дым видно за километры. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск»

— Вспыхнула трансформаторная подстанция. Вызов поступил в 11:09, через девять минут сотрудники МЧС прибыли на место. Пожар тушат семь единиц техники и около 30 человек, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Столб дыма напугал жителей Северо-Запада. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск»

Столб дыма напугал жителей Северо-Запада. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск»

По предварительным данным, пострадавших нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, что станет с масштабным конгресс-холлом в Челябинске после разделения саммитов
В администрации Челябинска высказались о разделении саммитов ШОС и БРИКС
На бульваре в Магнитогорске нашли артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны
Жительнице Челябинска, у которой магазин списал с карты 13 тысяч за упаковку чая, вернули деньги
В историческом музее Южного Урала начался капитальный ремонт
В рамках саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске пройдут десятки мероприятий
Глава Челябинской области дал старт конкурсу IT-специалистов
В мэрии предложили радикальное решение по борьбе с незаконной торговлей в Челябинске
Ответственную за долгий ремонт переходов в центре Челябинска могут уволить до конца дня
Авиакомпания «Победа» с октября запускает рейсы из Челябинска в Санкт-Петербург
Президент провел встречу с Алексеем Текслером
У мэра Натальи Котовой появился новый заместитель
Пожарные спасли котенка, застрявшего в окне многоэтажки в Челябинске
«Уехал с остановки в сторону вокзала»: в Челябинской области пропал 13-летний подросток
Челябинский урбанист раскритиковал громкоговорители на водоемах, рассказывающие об утопленниках
«Привели к прилавку с конфетами и оставили»: в Челябинской области нашли трехлетнего ребенка
«Забыли про Кемерово?!» Пациенты детской больницы Магнитогорска оказались заперты во время пожарной тревоги