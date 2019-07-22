Крупный пожар на Северо-Западе в Челябинске: МЧС стягивает силы в элитный поселок

СЕГОДНЯ 10:38 2019-07-22T10:44:54+03:00

Огонь тушат 30 человек и семь машин

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 22 июля, челябинцы заметили столб черного дыма со стороны поселка Тарасовка. Здесь живут челябинские политики и бизнесмены. По словам очевидцев, в сторону элитного поселка помчались сразу несколько пожарных машин с сиренами. Очевидно, что пожар серьезный.

Дым видно за километры. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск»

— Вспыхнула трансформаторная подстанция. Вызов поступил в 11:09, через девять минут сотрудники МЧС прибыли на место. Пожар тушат семь единиц техники и около 30 человек, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Столб дыма напугал жителей Северо-Запада. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск»

По предварительным данным, пострадавших нет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU