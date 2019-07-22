Крупный пожар на Северо-Западе в Челябинске: МЧС стягивает силы в элитный поселок
Сегодня, 22 июля, челябинцы заметили столб черного дыма со стороны поселка Тарасовка. Здесь живут челябинские политики и бизнесмены. По словам очевидцев, в сторону элитного поселка помчались сразу несколько пожарных машин с сиренами. Очевидно, что пожар серьезный.
Дым видно за километры. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск»
— Вспыхнула трансформаторная подстанция. Вызов поступил в 11:09, через девять минут сотрудники МЧС прибыли на место. Пожар тушат семь единиц техники и около 30 человек, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Столб дыма напугал жителей Северо-Запада. Фото: группа во ВКонтакте «Типичный Челябинск»
По предварительным данным, пострадавших нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU