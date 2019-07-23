2019-07-23T08:47:34+03:00
Происшествия

В Челябинской области из окна выпал двухлетний ребенок

Малыш доставлен в областную больницу
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Мама уверяет, что ненадолго отлучилась из комнаты Фото: Юлия ПОЛЫХАЛОВАМама уверяет, что ненадолго отлучилась из комнаты Фото: Юлия ПОЛЫХАЛОВАФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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ЧП случилось в минувшую субботу, 20 июля в поселке Ишалино Аргаяшского района. Двухлетний малыш забрался на подоконник. Окно было открытым и малыш упал вниз с высоты второго этажа.

— Ребенок находился в комнате один — без присмотра родителей. Мальчик получил травмы и был доставлен в областную детскую клиническую больницу, — рассказал старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Аргаяшскому району Алексей Патрушев.

Мама уверяет, что ненадолго отлучилась из комнаты перед тем, как уложить сына спать. Когда женщина вернулась, мальчика в помещении не оказалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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