В Челябинской области из окна выпал двухлетний ребенок

СЕГОДНЯ 08:23 2019-07-23T08:47:34+03:00

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ЧП случилось в минувшую субботу, 20 июля в поселке Ишалино Аргаяшского района. Двухлетний малыш забрался на подоконник. Окно было открытым и малыш упал вниз с высоты второго этажа.

— Ребенок находился в комнате один — без присмотра родителей. Мальчик получил травмы и был доставлен в областную детскую клиническую больницу, — рассказал старший инспектор подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Аргаяшскому району Алексей Патрушев.

Мама уверяет, что ненадолго отлучилась из комнаты перед тем, как уложить сына спать. Когда женщина вернулась, мальчика в помещении не оказалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU