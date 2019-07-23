На Южном Урале электрик чудом выжил после удара током
ЧП произошло на коркинском стекольном заводе. Электрослесаря ударило током на рабочем месте. Каким-то чудом 69-летний заводчанин остался жив.
— Рабочий получил ожог руки, живота и черепно-мозговую травму. Пострадавшего срочно доставили в больницу города Коркино, — сообщает издание «Горняцкая правда».
Врачи поставили ему диагноз — электрическая травма средней степени тяжести. Выяснением всех обстоятельств происшествия сейчас занимаются сотрудники правоохранительных органов.
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ИСТОЧНИК KP.RU