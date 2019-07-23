2019-07-23T09:50:03+03:00
Происшествия

На Южном Урале электрик чудом выжил после удара током

Мужчина получил ожог руки и живота
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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От удара током электрик получил ожоги тела Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКООт удара током электрик получил ожоги тела Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКОФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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ЧП произошло на коркинском стекольном заводе. Электрослесаря ударило током на рабочем месте. Каким-то чудом 69-летний заводчанин остался жив.

— Рабочий получил ожог руки, живота и черепно-мозговую травму. Пострадавшего срочно доставили в больницу города Коркино, — сообщает издание «Горняцкая правда».

Врачи поставили ему диагноз — электрическая травма средней степени тяжести. Выяснением всех обстоятельств происшествия сейчас занимаются сотрудники правоохранительных органов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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