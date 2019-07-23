2019-07-23T10:34:36+03:00
Происшествия

Южноуралец сорвался в шахту лифта с высоты 9 этажа

От полученных травм мужчина погиб на месте происшествия
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Погибший работал строителем-высотником 15 лет Фото: Роман ИГНАТЬЕВПогибший работал строителем-высотником 15 лет Фото: Роман ИГНАТЬЕВФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Трагедия произошла 21 июля в Нижнем Тагиле на стройплощадке, где компания из Магнитогорска возводит многоэтажку. 55-летний бригадир работал на 10-м этаже в шахте лифта на специальных подмостках.

- По какой-то причине между настилом и плитой образовался зазор, в который и упал строитель. Падая, он успел зацепиться руками за перекладину на девятом этаже. Мастер побежал на этаж ниже, чтобы затащить его обратно, но не успел. Магнитогорец сорвался и полетел вниз, — рассказали в следственном отделе по Тагилстроевскому району СУ СКР Нижнего Тагила.

Мужчина погиб на месте происшествия. Чтобы вытащить его из шахты, пришлось вызывать спасателей.

По данному факту проводится проверка. Следователи не исключают, что будет возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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