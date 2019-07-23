2019-07-23T13:53:07+03:00
Общество

Коллекторы затравили жительницу Челябинской области интимными фото

Но после одной жалобы быстро изменили тактику
Андрей АБРАМОВ
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Коллекторы рассылали непристойные сообщения должнице и ее друзьям.Коллекторы рассылали непристойные сообщения должнице и ее друзьям.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Работу коллекторов контролируют судебные приставы. Им пожаловалась жительница села Тюбук в Челябинской области. Ее донимало агентство, которое действовало в интересах конторы микрозаймов. В МФО женщина когда-то одолжила 10 тысяч рублей.

— Челябинке и ее друзьям в соцсетях начали поступать угрозы и оскорбления. Аноним писал от ее имени о болезнях половых органов родственников с приложением фотографий и просил денег на лечение, — сообщили в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Приставы установили IP-адрес пользователя, который рассылал гнусные сообщения. Так удалось доказать, что травля шла именно от тех самых коллекторов. Дело разбирали в арбитражном суде и наказали контору штрафом в 200 тысяч рублей.

— Организация признала вину, сообщив, что их сотрудник — автор оскорбительных сообщений, уволен. А для работы организацией разработана программа для направления согласованных текстовых сообщений исключительно по телефону, переписка в соцсетях запрещена, — добавили приставы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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