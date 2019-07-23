2019-07-23T12:36:42+03:00
Общество

Глава дорожной фирмы в Челябинской области попался на махинациях с налогами

За аферу на 78 миллионов ему грозит штраф в 500 тысяч рублей
Сергей УФИМЦЕВ
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Глава фирмы провернул махинацию, благодаря которой его компания получила почти 80 млн руб. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.Глава фирмы провернул махинацию, благодаря которой его компания получила почти 80 млн руб. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.
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Директора фирмы «Каслидорремстрой» будут судить за уклонение от уплаты налогов. По версии следствия, он провернул махинацию, благодаря которой его компания получила почти 80 млн руб.

ЗАО Каслидорремстрой» занимается строительством и ремонтом дорог в Челябинской области. Следователи выяснили, что пять лет назад директор компании наштамповал фиктивные договора и товарные накладные, которые предоставил в ФНС для получения налогового вычета. В итоге компания получила более 78 млн руб.

— На земельный участок и объекты недвижимости обвиняемого наложен арест. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд, — рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

Директора компании будут судить по статье «Уклонение от уплаты налогов». Ему грозит штраф до полумиллиона рублей или до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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