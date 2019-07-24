«Страшное зрелище»: житель Зауралья нашел в лесу полсотни выброшенных погибающих гусят
Мы не раз писали про котят и щенков, которых коробками вывозят за город и оставляют. А в этот раз житель Кургана обнаружил лесную яму, заполненную гусятами.
— 21 июля ехали по трассе Курган — Омск. Только выехали из Кургана и перед поворотом на Керамзитный остановились возле леса. Оттуда выбежали штук 10 небольших гусят. Мы сначала подумали: может, кто-то потерял или, когда транспортировали каким-то образом, они выпали, сбежали. Но зайдя в лес, мы увидели большую яму, которая была заполнена желтенькими комочками. В ней лежали не меньше полсотни мертвых и живых гусят.
Это было страшное зрелище: они лезли друг по другу, пытаясь выбраться. Повсюду раздавался писк. Которые выбрались, бегали вокруг. Кто-то прям на глазах падал и умирал. Рядом валялись разорванные коробки с опилками.
Значит, их специально кто-то туда привез и просто выбросил в эту яму! Скорее всего, они чем-то больны. Но почему тогда их выбросили в лесу живых, а не утилизировали!? Они же будут разносить заразу!
Это живодерство — просто бросить их на смерть, при этом заражая других животных и птиц! — анонимно написал житель Зауралья в группе «Типичный Курган» и выложил видео.
Житель Зауралья нашел в лесу полсотни выброшенных гусят.
Подписчики паблика выехали по указанным координатам, но было уже поздно — все птицы погибли. Пользователи соцсети думают, что так жестоко расправиться с птицами мог кто-то из хозяев подворьев, что стоят вблизи леса.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU