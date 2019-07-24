«Страшное зрелище»: житель Зауралья нашел в лесу полсотни выброшенных погибающих гусят

СЕГОДНЯ 04:25 2019-07-24T04:27:24+03:00

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Мы не раз писали про котят и щенков, которых коробками вывозят за город и оставляют. А в этот раз житель Кургана обнаружил лесную яму, заполненную гусятами.

— 21 июля ехали по трассе Курган — Омск. Только выехали из Кургана и перед поворотом на Керамзитный остановились возле леса. Оттуда выбежали штук 10 небольших гусят. Мы сначала подумали: может, кто-то потерял или, когда транспортировали каким-то образом, они выпали, сбежали. Но зайдя в лес, мы увидели большую яму, которая была заполнена желтенькими комочками. В ней лежали не меньше полсотни мертвых и живых гусят.

Это было страшное зрелище: они лезли друг по другу, пытаясь выбраться. Повсюду раздавался писк. Которые выбрались, бегали вокруг. Кто-то прям на глазах падал и умирал. Рядом валялись разорванные коробки с опилками.

Значит, их специально кто-то туда привез и просто выбросил в эту яму! Скорее всего, они чем-то больны. Но почему тогда их выбросили в лесу живых, а не утилизировали!? Они же будут разносить заразу!

Это живодерство — просто бросить их на смерть, при этом заражая других животных и птиц! — анонимно написал житель Зауралья в группе «Типичный Курган» и выложил видео.

Житель Зауралья нашел в лесу полсотни выброшенных гусят.

Подписчики паблика выехали по указанным координатам, но было уже поздно — все птицы погибли. Пользователи соцсети думают, что так жестоко расправиться с птицами мог кто-то из хозяев подворьев, что стоят вблизи леса.

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ИСТОЧНИК KP.RU