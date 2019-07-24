В Челябинской области раскритиковали парня, который оплачивает покупки незнакомых пенсионеров
Во вторник, 22 июля, житель Копейска Николай Брынских стоял возле кассы одного из продуктовых супермаркетов и оплачивал покупки пенсионеров. Совершенно ему незнакомых.
— Такой молодец, побольше бы таких хороших людей!
— Хочу сказать большое спасибо. Мой папа до сих пор в шоке, что ему оплатили покупку. Весь вечер говорит нам об этом, — пишут пользователи соцсети «ВКонтакте».
Кто-то не поверил, и тогда Николай сам выложил снятое на кассе видео.
Тогда люди решили, что парень пиарится, ведь он ведет блог в инстаграме и на YouTube. Некоторые осудили его: мол, добрые дела делают молча.
— На меня подписаны всего тысяча человек, так что я не зарабатываю на своих блогах. Просто делаю добрые дела, трачу свои собственные деньги. Считаю, что каждый может помочь, вот и призываю всех к этому, — ответил Николай.
— Мне вообще все равно ради чего люди делают такие вещи: ради славы, хайпа, рекламы подписчиков… Таких, кто помогает другим, я просто уважаю! — прокомментировала Ирина Сементиновна.
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ИСТОЧНИК KP.RU