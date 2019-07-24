2019-07-24T05:05:50+03:00
Общество

В Челябинской области раскритиковали парня, который оплачивает покупки незнакомых пенсионеров

Его поступок обсуждают в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Молодой человек снял на видео, как он оплачивает чужие покупки. Кадр из видео, соцсети.Молодой человек снял на видео, как он оплачивает чужие покупки. Кадр из видео, соцсети.
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Во вторник, 22 июля, житель Копейска Николай Брынских стоял возле кассы одного из продуктовых супермаркетов и оплачивал покупки пенсионеров. Совершенно ему незнакомых.

— Такой молодец, побольше бы таких хороших людей!

— Хочу сказать большое спасибо. Мой папа до сих пор в шоке, что ему оплатили покупку. Весь вечер говорит нам об этом, — пишут пользователи соцсети «ВКонтакте».

Кто-то не поверил, и тогда Николай сам выложил снятое на кассе видео.

Тогда люди решили, что парень пиарится, ведь он ведет блог в инстаграме и на YouTube. Некоторые осудили его: мол, добрые дела делают молча.

— На меня подписаны всего тысяча человек, так что я не зарабатываю на своих блогах. Просто делаю добрые дела, трачу свои собственные деньги. Считаю, что каждый может помочь, вот и призываю всех к этому, — ответил Николай.

— Мне вообще все равно ради чего люди делают такие вещи: ради славы, хайпа, рекламы подписчиков… Таких, кто помогает другим, я просто уважаю! — прокомментировала Ирина Сементиновна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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