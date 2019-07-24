Подозреваемого в серии афер с пенсионерами задержали в Челябинской области
В полицию Кыштыма обратились трое стариков. Пострадавшим от 75 лет до 82 лет. Все они отдали деньги одному и тому же человеку, который представлялся другом их родственника.
— Сначала им звонил якобы родственник и просил денег на лечение. Говорил, что средства заберет друг. Ему пенсионеры и отдавали десятки тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Аферист выманил у пожилых людей 45 тысяч рублей. Его отыскали. Это 43-летний южноуралец, которого уже судили за аферы. За очередное мошенничество ему грозит до пяти лет колонии. Он взят под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU