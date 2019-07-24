В Магнитогорске у семьи украли свыше 200 тысяч, которые они копили на квартиру

СЕГОДНЯ 08:46 2019-07-24T08:46:26+03:00

Похитителя они сами пригласили в гости

Изменить размер текста: A A

В Магнитогорске полиция расследует кражу 225 тысяч рублей. Деньги похитили у семьи местных жителей. Известно, что средства они откладывали на покупку квартиры.

Пострадавшие очень странно описывают ситуацию. Якобы к ним в гости пришел малознакомый парень. И так вышло, что муж и жена вынуждены были выйти из квартиры и оставить посетителя одного.

Когда семейство вернулось домой, они обнаружили пропажу денег. Сейчас сотрудники полиции Магнитогорска разыскивают подозреваемого.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU