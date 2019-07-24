В Магнитогорске у семьи украли свыше 200 тысяч, которые они копили на квартиру
В Магнитогорске полиция расследует кражу 225 тысяч рублей. Деньги похитили у семьи местных жителей. Известно, что средства они откладывали на покупку квартиры.
Пострадавшие очень странно описывают ситуацию. Якобы к ним в гости пришел малознакомый парень. И так вышло, что муж и жена вынуждены были выйти из квартиры и оставить посетителя одного.
Когда семейство вернулось домой, они обнаружили пропажу денег. Сейчас сотрудники полиции Магнитогорска разыскивают подозреваемого.
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ИСТОЧНИК KP.RU