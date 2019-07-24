Чиновников в Челябинской области наказали за нежелание общаться с народом

СЕГОДНЯ 09:21 2019-07-24T09:21:38+03:00

Прокуратура нашла в двух администрациях нарушения в работе с обращениями граждан

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Чиновники сразу двух администраций на Южном Урале наказаны за медлительность. Нарушения вскрылись после прокурорских проверок.

В администрации Каслей задержали ответы на обращения граждан. По закону, чиновники обязаны отвечать на запросы в течение месяца. Обычно в отделах тянут до последнего и присылают письма за пару дней до крайнего срока. А в Каслях ответы шли с опозданием. Одному из местных жителей вообще не ответили.

— В отношении врио главы Каслинского городского поселения возбуждено административное дело. Виновное лицо оштрафовано на 5 тыс. руб., — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Еще троих сотрудников администрации привлекли к дисциплинарной ответственности. То есть, им сделали выговоры или лишили премий.

Такая же ситуация сложилась в администрации Калининского района Челябинска.

— В местном управлении соцзащиты нарушили срок рассмотрения обращения по выплатам пособия на ребенка, — говорят в прокуратуре.

Ответственного за это сотрудника наказали дисциплинарно. А начальнику управления соцзащиты грозит административный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU