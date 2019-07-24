Чиновников в Челябинской области наказали за нежелание общаться с народом
Чиновники сразу двух администраций на Южном Урале наказаны за медлительность. Нарушения вскрылись после прокурорских проверок.
В администрации Каслей задержали ответы на обращения граждан. По закону, чиновники обязаны отвечать на запросы в течение месяца. Обычно в отделах тянут до последнего и присылают письма за пару дней до крайнего срока. А в Каслях ответы шли с опозданием. Одному из местных жителей вообще не ответили.
— В отношении врио главы Каслинского городского поселения возбуждено административное дело. Виновное лицо оштрафовано на 5 тыс. руб., — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Еще троих сотрудников администрации привлекли к дисциплинарной ответственности. То есть, им сделали выговоры или лишили премий.
Такая же ситуация сложилась в администрации Калининского района Челябинска.
— В местном управлении соцзащиты нарушили срок рассмотрения обращения по выплатам пособия на ребенка, — говорят в прокуратуре.
Ответственного за это сотрудника наказали дисциплинарно. А начальнику управления соцзащиты грозит административный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU