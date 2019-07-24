В дом к жителю Магнитогорска забрался ядовитый заморский паук
Жуткого вида насекомое пожаловало в гости к жителю города металлургов. Хозяин не растерялся, сфотографировал «монстра» и выложил в интернет.
— Сегодня обнаружил у входа, в свой частный дом необычного паука. В дальнейшем удалось выяснить, что это желтосумный колющий паук — один из самых опасных, — пишет автор поста.
Снимок насекомого уже изучили местные биологи. Они подтвердили, что это желтосумный паук.
— Ареал его обитания — Европа, а также Южная и Северная Америка. Паук ядовит, но его укус редко приводит к тяжелым последствиям. Однако вызывает сильную боль, будто ужалила оса, — рассказали в магнитогорском Центре экологического воспитания.
Как ядовитый паук оказался на Южном Урале, пока неясно. Специалисты полагают, что его привезли в Магнитогорск любители экзотических животных, а он взял и сбежал.
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ИСТОЧНИК KP.RU