2019-07-24T13:43:47+03:00
Общество

В дом к жителю Магнитогорска забрался ядовитый заморский паук

Данный вид обитает только в Европе и в Южной Америке
Ульяна ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Паук ядовит, но не опасен Фото: vk.com "Черное&Белое" МагнитогорскПаук ядовит, но не опасен Фото: vk.com "Черное&Белое" Магнитогорск
Изменить размер текста:

Жуткого вида насекомое пожаловало в гости к жителю города металлургов. Хозяин не растерялся, сфотографировал «монстра» и выложил в интернет.

— Сегодня обнаружил у входа, в свой частный дом необычного паука. В дальнейшем удалось выяснить, что это желтосумный колющий паук — один из самых опасных, — пишет автор поста.

Снимок насекомого уже изучили местные биологи. Они подтвердили, что это желтосумный паук.

— Ареал его обитания — Европа, а также Южная и Северная Америка. Паук ядовит, но его укус редко приводит к тяжелым последствиям. Однако вызывает сильную боль, будто ужалила оса, — рассказали в магнитогорском Центре экологического воспитания.

Как ядовитый паук оказался на Южном Урале, пока неясно. Специалисты полагают, что его привезли в Магнитогорск любители экзотических животных, а он взял и сбежал.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Челябинска накрыли накропритон
Алексей Текслер высказался о безработице в моногородах
Жители севера Челябинской области пожаловались главе региона на уровень медицины
Стало известно, когда в Челябинске откроется «Уральская молния»
Хозяин сбросил собаку с балкона в Челябинске на глазах у прохожих
На Тополиной аллее в Челябинске на два дня ограничили движение
«Сам пришел сдаваться»: уралец, убивший возлюбленную, 12 лет скрывался в Челябинской области
На Таганае стало больше орхидей после запрета на проезд техники в лес
В министерстве экологии назвали источник смога в Челябинске
ВТБ пополнил карты сторонних банков на 1 миллиард рублей
Жителей Челябинска напугала летучая мышь, ночью залетевшая в окно
«Оперируют без лицензии»: челябинская клиника пожаловалась на конкурентов
Чиновников в Челябинской области наказали за нежелание общаться с народом
В Магнитогорске у семьи украли свыше 200 тысяч, которые они копили на квартиру
Подозреваемого в серии афер с пенсионерами задержали в Челябинской области
Продавец одежды из Белоруссии пропала в Челябинской области
«Помогите Полине»: онкобольной девочке из Челябинской области полгода не могут найти донора по всему миру
Еще часть компании «Красное&Белое» перевели на Кипр
Трое южноуральцев разбились в аварии на трассе под Челябинском
В Магнитогорске несколько семей объявили голодовку
Власти Челябинской области предложили перезапустить завод в Верхнем Уфалее