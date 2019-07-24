2019-07-24T12:50:30+03:00
Общество

Стало известно, когда в Челябинске откроется «Уральская молния»

Горожан зовут на сеансы массового катания с августа
Алексей МИКУШИН
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Сеансы катания на коньках начнутся со 2 августа. Фото: Мария ЛЕНЦ.Сеансы катания на коньках начнутся со 2 августа. Фото: Мария ЛЕНЦ.
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В конце мая ледовый дворец «Уральская молния» традиционно закрыли на профилактику. Здесь проверяли электрооборудование, холодильные установки, вентиляцию. Открытие арены запланировали на 2 августа.

— Сейчас на площадке постепенно наращивают лед, наносят разметку. Все работы практически завершены, — рассказали корреспонденту КП-Челябинск в дирекции «Уральской молнии».

2 августа сеансы массового катания начнутся в 19.00. В выходные и праздничные дни сеансы будут проходить с 13.30, 16.00 и 19.00.

Билет для детей до 14 лет стоит 100 рублей, для взрослых — 280. Прокат коньков — 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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