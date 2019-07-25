Житель Челябинска выплатил долг по алиментам в 3,5 млн рублей
Челябинские судебные приставы добились, чтобы отец выплатил своим дочерям крупный долг по алиментам. Он обязан был ежемесячно платить по 30 тысяч рублей на каждого ребенка. Но не делал этого и задолжал детям 3,5 млн рублей.
Приставы стали взыскивать каждый месяц из его зарплаты 74 тысячи.
— Но отец делал все, чтобы вообще уйти от ответственности: попытался доказать свою непричастность к рождению детей — сделал экспертизу на отцовство. А также продал своему отцу единственное, что ему официально принадлежало, — элитную недвижимость в закрытом поселке в пригороде Челябинска. Но отцовство было подтверждено, а договор на продажу дома и земельного участка оспорен взыскателем, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.
Суд признал сделку мнимой и вернул дом в собственность должнику. А после жилище арестовали приставы.
После этого должник в два этапа погасил всю имеющуюся задолженность. Приставы и дальше контролируют, чтобы отец платил алименты детям.
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ИСТОЧНИК KP.RU