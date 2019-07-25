Житель Челябинска выплатил долг по алиментам в 3,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 20:28 2019-07-25T20:39:30+03:00

Отец делал все, чтобы не платить деньги детям. Фото: Мария ЛЕНЦ

Чтобы не платить деньги он даже пытался доказать, что дети не его, и сделал тест ДНК

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Челябинские судебные приставы добились, чтобы отец выплатил своим дочерям крупный долг по алиментам. Он обязан был ежемесячно платить по 30 тысяч рублей на каждого ребенка. Но не делал этого и задолжал детям 3,5 млн рублей.

Приставы стали взыскивать каждый месяц из его зарплаты 74 тысячи.

— Но отец делал все, чтобы вообще уйти от ответственности: попытался доказать свою непричастность к рождению детей — сделал экспертизу на отцовство. А также продал своему отцу единственное, что ему официально принадлежало, — элитную недвижимость в закрытом поселке в пригороде Челябинска. Но отцовство было подтверждено, а договор на продажу дома и земельного участка оспорен взыскателем, — рассказали в пресс-службе УФССП России по Челябинской области.

Суд признал сделку мнимой и вернул дом в собственность должнику. А после жилище арестовали приставы.

После этого должник в два этапа погасил всю имеющуюся задолженность. Приставы и дальше контролируют, чтобы отец платил алименты детям.

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ИСТОЧНИК KP.RU