Как кандидат в депутаты помешал спать жителям Челябинска

СЕГОДНЯ 04:38 2019-07-26T04:38:48+03:00

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Жителей одного из челябинских домов разбудил лязг техники. Люди вылезли в окна: «Что происходит?» Оказалось, что во дворе рабочие латают асфальт. В 23 часа.

— Месяц назад у нас разрыли яму, чтобы починить трубы отопления. Потом засыпали щебнем. Некий кандидат решил попиариться и вызвал бригаду, чтобы сделали асфальт. Рабочие приехали почти ночью. В итоге никто не мог уснуть. Те, кто уже уснул, проснулись. А ведь утром всем надо было на работу!

Сделали на асфальте заплатку, как в деревне. Еще и метку этого кандидата на нее поставили. Теперь знаем, от чьего имени нам спать не давали, — рассказал читатель КП-Челябинск.

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ИСТОЧНИК KP.RU