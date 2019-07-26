На перекрестке в Челябинске «растаял» асфальт

СЕГОДНЯ 19:45 2019-07-26T19:45:42+03:00

Особенно опасны такие ямы в темное время суток Фото: vk.com "Типичный Челябинск"

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Жители Челябинска заметили провал в асфальте недалеко от автобусной остановки «11-ый микрорайон». Фото огромной выбоины выложили в интернет.

— Перекресток улицы 40 лет Победы и Комсомольского проспекта. Рядом с элитным жилым комплексом «тает» асфальт, — пишет автор поста.

Судя по снимкам, впадина образовалась прямо на тротуаре. По словам местных жителей, она появилась три-четыре дня назад. Причем асфальт «растаял» вовсе не из-за жары.

— Под тротуаром проходят подземные трубы. Достаточно одной потечь, чтобы грунт размыло и дорога просела, — пишут пользователи социальных сетей.

Впрочем дорожники не спешат ремонтировать этот участок. Могли бы хоть ограждение вокруг поставить. Ведь, очевидно, что пешеходная дорога и дальше будет разрушаться, если не предпринять меры. Особенно опасны такие ямы в темное время суток.

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ИСТОЧНИК KP.RU