100 рублей за литр бензина: в Челябинской области нашли АЗС с «золотым» топливом
Магнитогорцы заехали на одну из городских заправок и не поверили своим глазам. На баннере с надписью «скидки» стояла цена за литр АИ-92 — 99,5 рублей. Хотя везде топливо стоит в два раза дешевле.
— Ближайшее будущее. АЗС на повороте на цемзавод, — подписала снимок Татьяна.
Пользователей позабавило такое предложение.
— Там же ясно написано, что это скидки такие.
— Я там заправлялся, 500 рублей даешь, заправляешься. 1000 возвращают.
— Я пешком ходить начну.
Скорее всего, сотрудники просто ошиблись, когда выставляли цену на табло.
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ИСТОЧНИК KP.RU