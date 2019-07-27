100 рублей за литр бензина: в Челябинской области нашли АЗС с «золотым» топливом

СЕГОДНЯ 18:39 2019-07-27T18:39:20+03:00

Ну и цены! Фото: группа во «ВКонтакте» «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)»

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Магнитогорцы заехали на одну из городских заправок и не поверили своим глазам. На баннере с надписью «скидки» стояла цена за литр АИ-92 — 99,5 рублей. Хотя везде топливо стоит в два раза дешевле.

— Ближайшее будущее. АЗС на повороте на цемзавод, — подписала снимок Татьяна.

Пользователей позабавило такое предложение.

— Там же ясно написано, что это скидки такие.

— Я там заправлялся, 500 рублей даешь, заправляешься. 1000 возвращают.

— Я пешком ходить начну.

Скорее всего, сотрудники просто ошиблись, когда выставляли цену на табло.

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ИСТОЧНИК KP.RU