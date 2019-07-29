2019-07-29T05:18:51+03:00
Дом. Семья

Собаки с желтыми бирками появились на улицах Челябинской области

Что это означает
Ирина КАРЕЛИНА
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Собаки с желтыми бирками появились на улицах Челябинской области Фото: Алена Макашева.Собаки с желтыми бирками появились на улицах Челябинской области Фото: Алена Макашева.
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На улицах Челябинской области, в частности в городе Миассе, начали появляться бездомные собаки с ярко-желтой биркой на правом ухе.

— Пожалуйста, не причиняйте им вреда. Эта бирка означает, что собака простерилизована за средства, собранные жителями нашего города, не агрессивна, и не будет иметь потомства. По возможности расскажите об этом своим знакомым, — попросили зоозащитники Миасса в соцсети.

— Где гарантия, что она не агрессивна?! — возмутились в комментариях горожане.

Они задались вопросами, кто будет кормить этих собак и отвечать за них, если они все же кого-то покусают. И тут же пользователи соцсети рассказали немало историй о нападениях бездомных животных на них или их знакомых.

Некоторым идея с бирками понравилась. Она уже давно реализуется по всему миру.

— Я за границей увидела такое в первый раз. Хорошая идея! Боюсь бродячих собак. А тут они подходили, ласкались, мы их подкармливали, — прокомментировала в группе «ЧП Миасс» в ВК Ольга Симонова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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