Собаки с желтыми бирками появились на улицах Челябинской области
На улицах Челябинской области, в частности в городе Миассе, начали появляться бездомные собаки с ярко-желтой биркой на правом ухе.
— Пожалуйста, не причиняйте им вреда. Эта бирка означает, что собака простерилизована за средства, собранные жителями нашего города, не агрессивна, и не будет иметь потомства. По возможности расскажите об этом своим знакомым, — попросили зоозащитники Миасса в соцсети.
— Где гарантия, что она не агрессивна?! — возмутились в комментариях горожане.
Они задались вопросами, кто будет кормить этих собак и отвечать за них, если они все же кого-то покусают. И тут же пользователи соцсети рассказали немало историй о нападениях бездомных животных на них или их знакомых.
Некоторым идея с бирками понравилась. Она уже давно реализуется по всему миру.
— Я за границей увидела такое в первый раз. Хорошая идея! Боюсь бродячих собак. А тут они подходили, ласкались, мы их подкармливали, — прокомментировала в группе «ЧП Миасс» в ВК Ольга Симонова.
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ИСТОЧНИК KP.RU