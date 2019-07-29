2019-07-29T14:45:00+03:00
Общество

Ложись! В Челябинске в реке Миасс нашли снаряд

Ржавый металл зацепил ковш экскаватора
Ольга АНТОНОВА
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Ржавый снаряд лежал на дне Миасса. Фото: Виталий Безруков.Ржавый снаряд лежал на дне Миасса. Фото: Виталий Безруков.
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Плавучий экскаватор чистит русло реки Миасс от сорной растительности в районе Торгового центра. В один из «нырков» во взбаламученную воду ковш вытащил на поверхность проржавевший артиллерийский снаряд.

— Немедленно на оцепленный участок набережной вызвали МЧС и саперов, — рассказал корреспонденту КП-Челябинск руководитель Управления экологического просвещения регионального министерства экологии Виталий Безруков. — Снаряд увезли для утилизации.

Очистка русла от сорняков продолжается. Скоро техника подойдет к Кировскому мосту, и тогда останется один, но самый заболоченный участок — между зданиями филармонии и цирка.

А что с донными отложениями, которых накопилось неведомо сколько?

— Река — федеральная собственность, мы планируем подготовить проектно-сметную документацию для вхождения в федеральную программу. Это должна быть масштабная реанимация Миасса, с устройством ливневой канализации и строительством локальных очистных сооружений. Предварительная цена вопроса — 300-500 млн руб, — сказал Безруков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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