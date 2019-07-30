В Челябинской области снизится транспортный налог

СЕГОДНЯ 06:10 2019-07-30T06:11:40+03:00

Власти решили, что сначала надо сделать дороги

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О снижении транспортного налога вчера, 29 июля заявил глава региона Алексей Текслер на встрече с работниками ЧМК.

— Принято решение о снижении транспортного налога на 30%. В ближайшую сессию ЗСО, я надеюсь, оно будет поддержано. У нас транспортный налог достаточно высокий, а дороги сами знаете какие. Сначала сделаем дороги, а потом будем решать с транспортным налогом, — отметил глава области.

Сейчас в Челябинской области ставка транспортного налога для автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил составляет 7,7 рубля за одну лошадиную силу. Для легковушек с двигателем мощностью от 100 до 150 лошадиных сил — 20 рублей, мощностью от 150 до 200 лошадиных сил — 50 рублей.

Предложение врио губернатора Алексея Текслера депутатам Заксобрания Челябинской области предстоит рассмотреть на ближайшей сессии.

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ИСТОЧНИК KP.RU