2019-07-30T20:19:45+03:00
Происшествия

Врачи ввели в кому второго пострадавшего в ДТП с участием Андрея Косилова

Состояние водителя «Лады» резко ухудшилось
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Из-за полученных травм Никита Лавров потерял много крови Фото: соцсетиИз-за полученных травм Никита Лавров потерял много крови Фото: соцсети
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Никиту Лаврова, который после резонансного ДТП попал в больницу Кыштыма, на вертолете санавиации срочно доставили в Челябинск. Врачи приняли решение о транспортировке из-за резкого ухудшения состояния больного. Сейчас пострадавший находится в областной клинической больнице. Его ввели в искусственную кому. Об этом журналистам рассказали родственники Никиты Лаврова.

Напомним, в коме до сих пор находится девушка Никиты — Анастасия Вяткина, получившая в аварии открытую черепно-мозговую травму.

По данным СМИ сегодня, 30 июля семья бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова договорилась со столичными медиками о переводе пострадавших в в московский центр им. Бурденко.

Напомним, ДТП произошло днем в воскресенье, 28 июля, в Аргаяшском районе. Андрей Косилов выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Весту». 22-летнего водителя и его пассажиров госпитализировали. Сам бизнесмен серьезно не пострадал. В СМИ появилась информация, что он сел за руль пьяным. В последствии она не подтвердилась. В отношении Косилова возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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