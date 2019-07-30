Врачи ввели в кому второго пострадавшего в ДТП с участием Андрея Косилова

СЕГОДНЯ 20:19 2019-07-30T20:19:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Никиту Лаврова, который после резонансного ДТП попал в больницу Кыштыма, на вертолете санавиации срочно доставили в Челябинск. Врачи приняли решение о транспортировке из-за резкого ухудшения состояния больного. Сейчас пострадавший находится в областной клинической больнице. Его ввели в искусственную кому. Об этом журналистам рассказали родственники Никиты Лаврова.

Напомним, в коме до сих пор находится девушка Никиты — Анастасия Вяткина, получившая в аварии открытую черепно-мозговую травму.

По данным СМИ сегодня, 30 июля семья бывшего вице-губернатора Челябинской области Андрея Косилова договорилась со столичными медиками о переводе пострадавших в в московский центр им. Бурденко.

Напомним, ДТП произошло днем в воскресенье, 28 июля, в Аргаяшском районе. Андрей Косилов выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Весту». 22-летнего водителя и его пассажиров госпитализировали. Сам бизнесмен серьезно не пострадал. В СМИ появилась информация, что он сел за руль пьяным. В последствии она не подтвердилась. В отношении Косилова возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU