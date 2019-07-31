В Челябинске отключат светофоры на двух перекрестках
31 июля в Челябинске не будут работать два светофора. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города. Причиной отключения называют ремонтные работы.
Первый светофор на перекрестке проспекта Победы и улицы Болейко. Это между Теплотехом и Ленинградским мостом. Отключение с 8:00 до 12:00.
Второе отключение на перекрестке улиц Братьев Кашириных и 40-летия Победы. Это остановка 24-й микрорайон. Здесь светофор не будет работать с 13:00 до 18:00.
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ИСТОЧНИК KP.RU