Новый храм начали строить в Челябинске

СЕГОДНЯ 08:49 2019-07-31T08:49:22+03:00

Но когда работы завершатся, сказать не может даже настоятель

Изменить размер текста: A A

В районе депо №2 в Челябинске расположено Успенское кладбище. Здесь есть православный приход — небольшой храм в здании бывшей ритуальной мастерской. Сейчас же начали возводить новое здание. 30 июля в основание забили первые сваи.

— Преимущество нового храма — в том, что он будет построен ближе к дороге — к улице Мастеровой. Вход, как и положено, будет с запада, а алтарь — в восточной части. Сколько лет продлится строительство, сказать трудно. Это зависит от щедрости прихожан и благотворителей, потому что возведение храма требует больших средств. Но даже когда построим новый храм, прежняя наша церковь, столь любимая прихожанами, конечно, не будет забыта. Мы будем регулярно совершать в ней церковные таинства и служб, — рассказал настоятель Успенского храма протоиерей Валерий Числов.

Храм будет основываться на 59 сваях. В нынешнем сезоне планируется полностью соорудить фундамент дома Божия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU