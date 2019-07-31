2019-07-31T08:49:22+03:00
Общество

Новый храм начали строить в Челябинске

Но когда работы завершатся, сказать не может даже настоятель
Андрей АБРАМОВ
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Новый храм появится рядом с Успенским кладбищем. Фото: пресс-служба Челябинской епархииНовый храм появится рядом с Успенским кладбищем. Фото: пресс-служба Челябинской епархии
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В районе депо №2 в Челябинске расположено Успенское кладбище. Здесь есть православный приход — небольшой храм в здании бывшей ритуальной мастерской. Сейчас же начали возводить новое здание. 30 июля в основание забили первые сваи.

— Преимущество нового храма — в том, что он будет построен ближе к дороге — к улице Мастеровой. Вход, как и положено, будет с запада, а алтарь — в восточной части. Сколько лет продлится строительство, сказать трудно. Это зависит от щедрости прихожан и благотворителей, потому что возведение храма требует больших средств. Но даже когда построим новый храм, прежняя наша церковь, столь любимая прихожанами, конечно, не будет забыта. Мы будем регулярно совершать в ней церковные таинства и служб, — рассказал настоятель Успенского храма протоиерей Валерий Числов.

Храм будет основываться на 59 сваях. В нынешнем сезоне планируется полностью соорудить фундамент дома Божия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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