«Дали 10 тысяч и забыли»: лишившаяся руки работница кулинарии из Челябинска борется с работодателем
В начале июля в одной из кулинарий Челябинска случился инцидент на производстве. Жернова тестомеса перемололи руку 37-летней сотрудницы Марины. Врачи приняли решение ампутировать конечность. Это был первый рабочий день челябинки в этом заведении.
Представитель травмированной женщины уверяет, что перед началом трудовой смены никакого инструктажа не проводили. Марину поставили месить тесто. Стажерка замешала ингредиенты в устройстве и включила его. В один момент она взяла шпатель и начала соскребать со стенок смесь, чтобы тесто лучше промешалось.
Однако вращающаяся часть затянула руку женщины. По словам юриста Марины, первую помощь ей оказали покупатели. Новые коллеги были напуганы. В больнице челябинку посетила работодатель и дала под расписку 10 тысяч рублей. Однако бизнесвумен придерживается позиции, что сотрудница виновата сама.
Пока иск не подавали. Ждут заключений трудовой инспекции и прояснение позиции работодателя. Юристы говорят, что устройство было неисправно. Однако есть вероятность, что инцидент расценят как несчастный случай, а не производственную травму. Тогда виноватой окажется сама Марина.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)
Почта: kpravda@ya.ru
SMS: 8-902-616-06-06
Тел.: (351) 265-80-66.
ИСТОЧНИК KP.RU