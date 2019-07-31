2019-07-31T09:16:05+03:00
Общество

«Дали 10 тысяч и забыли»: лишившаяся руки работница кулинарии из Челябинска борется с работодателем

В первый же день на новой работе женщина потеряла конечность
Андрей АБРАМОВ
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Руку челябинки затянуло в такой тестомес.Руку челябинки затянуло в такой тестомес.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В начале июля в одной из кулинарий Челябинска случился инцидент на производстве. Жернова тестомеса перемололи руку 37-летней сотрудницы Марины. Врачи приняли решение ампутировать конечность. Это был первый рабочий день челябинки в этом заведении.

Представитель травмированной женщины уверяет, что перед началом трудовой смены никакого инструктажа не проводили. Марину поставили месить тесто. Стажерка замешала ингредиенты в устройстве и включила его. В один момент она взяла шпатель и начала соскребать со стенок смесь, чтобы тесто лучше промешалось.

Однако вращающаяся часть затянула руку женщины. По словам юриста Марины, первую помощь ей оказали покупатели. Новые коллеги были напуганы. В больнице челябинку посетила работодатель и дала под расписку 10 тысяч рублей. Однако бизнесвумен придерживается позиции, что сотрудница виновата сама.

Пока иск не подавали. Ждут заключений трудовой инспекции и прояснение позиции работодателя. Юристы говорят, что устройство было неисправно. Однако есть вероятность, что инцидент расценят как несчастный случай, а не производственную травму. Тогда виноватой окажется сама Марина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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