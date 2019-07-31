Молодой водитель протаранил иномарку в Магнитогорске и влетел в столб
Авария случилась утром 30 июля в Магнитогорске на проспекте Карла Маркса. 22-летний водитель отечественной «четырнадцатой» мчал по дополнительному проезду и врезался в Toyota. За рулем был 77-летний пенсионер.
После удара первую легковушку отбросило на обочину. Там она перевернулась на бок и уперлась в фонарный столб. Дедушка за рулем иномарки не пострадал. Водителю ВАЗа назначено амбулаторное лечение.
— Общий водительский стаж хозяина перевернувшегося автомобиля — три года, — сообщили в УГИБДД по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU