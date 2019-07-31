Водитель выжил в ДТП с фурой на трассе в Челябинской области
30 июля на трассе Аша-Шарлаш произошо серьезное столкновение. Водитель Lada Kalina пошел на обгон по встречной — маневр в этом месте разрешен. Однако шофер не рассчитал расстояние до фуры, которая шла по его полосе, и врезался в грузовик.
После удара легковушку выбросило на обочину. Машина несколько раз перевернулась и залетела в кусты. Водитель получил легкие травмы, но долечиваться его отправили домой.
— Водитель автомобиля Lada, житель Ашинского района. Фурой Volvo управлял житель Башкортостана, — добавили в УГИБДД по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU