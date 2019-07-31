Бухгалтер похитила стипендии сирот в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-31T10:15:12+03:00

Деньги она переводила на карты себе и подруге

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Скандал в Коркино: в местном техникуме бухгалтер похищала стипендии студентов из числа сирот. Теперь ее будут судить за мошенничество. Примечательно, что сотруднице доверяли главбух и директор учебного заведения, а та водила их за нос. Ей поручили производить выплаты выпускникам детдомов.

Однако дама занижала суммы. Чтобы это провернуть, в ведомости сирот она вносила данные своих карт и своей подруги. Повышенные стипендии недополучили 16 человек.

— Сумма составила около 90 тысяч рублей. По статье грозит до шести лет колонии, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU