Mastercard и «Мегафон» дарят три дня Интернета и мобильной связи в роуминге
Чтобы использовать эту возможность, привяжите карту Mastercard Platinum для оплаты мобильной связи и настройте услугу «Автоплатеж». Вам придет SMS с подтверждением подключения данной услуги и доступа к бесплатному интернету в роуминге на 3 дня. Предоставленные дни можно использовать в любой пропорции до их исчерпания начиная с первого выхода в интернет или звонка в международном роуминге. Неизрасходованные дни сохранятся до 15 апреля 2020 года, затем будут недоступны. Список стран и подробную информацию о том, как расходуются дни, вы можете посмотреть в оферте.
Предложение действует до 15 октября 2019 года.
Заказать карту Mastercard можно на сайте или в любом офисе Челябинвестбанка.
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ИСТОЧНИК KP.RU