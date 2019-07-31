2019-07-31T10:41:03+03:00
Экономика

Mastercard и «Мегафон» дарят три дня Интернета и мобильной связи в роуминге

Держатели карт Mastercard Platinum Челябинвестбанка, являющиеся абонентами «Мегафона», могут три дня бесплатно пользоваться мобильной связью и Интернетом, находясь в роуминге
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Чтобы использовать эту возможность, привяжите карту Mastercard Platinum для оплаты мобильной связи и настройте услугу «Автоплатеж». Вам придет SMS с подтверждением подключения данной услуги и доступа к бесплатному интернету в роуминге на 3 дня. Предоставленные дни можно использовать в любой пропорции до их исчерпания начиная с первого выхода в интернет или звонка в международном роуминге. Неизрасходованные дни сохранятся до 15 апреля 2020 года, затем будут недоступны. Список стран и подробную информацию о том, как расходуются дни, вы можете посмотреть в оферте.

Предложение действует до 15 октября 2019 года.

Заказать карту Mastercard можно на сайте или в любом офисе Челябинвестбанка.

Новости компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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