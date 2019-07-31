Найдена пропавшая в Миассе 16-летняя девушка, которую считали убитой

СЕГОДНЯ 11:48 2019-07-31T11:48:39+03:00

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Пропавшая в Миассе 16-летняя девушка больше не в розыске. Ее нашли в Санкт-Петербурге, куда она сбежала от отца.

Напомним, подростка потеряли две недели назад. Она живет в Красноярске, а в Миасс приехала в гости к отцу. 18 июля она вышла из его квартиры погулять, но домой так и не вернулась. Телефон отключен. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

— Девушку обнаружили в Санкт-Петербурге. Здесь живет ее друг по переписке, и она решила поехать к нему в гости, — сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области.

С пропавшей все в порядке. Сейчас она дает показания. В том числе, почему решила сбежать от отца.

ИСТОЧНИК KP.RU