Суд конфисковал взятку, от которой отказался честный гаишник из Челябинской области

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-31T12:12:42+03:00

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На днях суд вынес приговор 40-летнему жителю Озерска за попытку дачи взятки сотруднику ГИБДД. Его не стали отправлять в колонию и назначили один год лишения свободы условно. Также он должен выплатить штраф — 450 тыс. руб.

История случилась в апреле. Экипаж ДПС остановил на дороге машину. От водителя разило спиртным. Ему предложили поехать на освидетельствование в больницу, но тот сознался:

— Да, я выпил. Может, решим вопрос здесь и сейчас?

Водитель предложил инспектору взятку — 30 тыс. руб. Но гаишник оказался честным. Задержанный все равно настаивал. Тогда полицейский вызвал подкрепление, и водителя увезли к следователю. Возбудили уголовное дело за попытку дачи взятки.

— Во время расследования имущество обвиняемого арестовали. Это будет гарантом, что он выплатит штраф. Кроме того, суд конфисковал в доход государства сумму взятки — 30 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU